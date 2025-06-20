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Сергей Миронов посетит Сабантуй в Казани 21 июня

Председатель партии «Справедливая Россия — За п...

spravedlivo.ru

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Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов прибудет в Казань 21 июня. Его рабочая поездка продлится два дня. В программе визита — участие в празднованиях Сабантуя в столице Татарстана, а также посещение фестиваля исторической реконструкции «Элбэдэн». Руководитель аппарата регионального отделения партии, Эрик Куралов, сообщил об этом «БИЗНЕС Online».

Миронов также посетит музей Героя Советского Союза Петра Гаврилова, встретится с представителями ветеранских организаций и волонтерами, а также проведет встречу с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, он примет участие в акции «Свеча памяти» и возложит цветы к «Вечному огню» вместе с партийцами и участниками СВО.

Это не первый визит Миронова в Казань. 11 апреля он побывал в республике и встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Тогда Миронов отметил, что Казань — это «стопроцентно столичный город» с отличной инфраструктурой, а также пообещал чаще посещать Татарстан.

Для справки, первый визит Сергея Миронова в Казань состоялся в 2010 году, когда он осмотрел объекты Универсиады-2013 и Казанский кремль. В 2014 году он вновь побывал в Казани, чтобы поддержать своих однопартийцев на выборах в Госсовет РТ, на которые партия выделила около 1,6 млн рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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