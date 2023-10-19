Сенатор СФ от Татарстана сильно пострадал в ДТП
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Сенатор Совета Федерации от Республики Татарстан Геннадий Емельянов попал в ДТП и серьезно пострадал. Он ехал на личном авто вместе с бывшим мэром Елабуги Александром Терентьевым.
Мужчины направлялись в сторону Нижнекамска. От удара авто с другой машиной сенатор выбросило через лобовое стекло.
Врачи доставили Емельянова в больницу со множественными переломами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
"Операция прошла успешно, Емельянов находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Сейчас он в реанимации. Тереньтев тоже прооперирован, у него переломы", - сказал сообщили в медицинском учреждении.