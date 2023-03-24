Семье погибшего в СВО татарстанца из батальона "Алга" Владислава Вавилова вручили Орден Мужества

В Бугульме вручили Орден Мужества семье погибшего в ходе спецоперации на Украине Владислава Вавилова. Награды он удостоен посмертно. Родным мужчины орден передал глава Бугульминского муниципального района Линар Закиров.

О Владиславе известно, что он отправился в зону СВО летом 2022 года в составе национального батальона "Алга".

Мужчина погиб 11 сентября, похоронен в селе Андреевка Бугульминского района.

