Новости Казани
· Полина Модестова

Сейчас чувствует себя хорошо: в Челнах поймали гуляющего по городу кабана

В Челнах поймали разгуливавшего по поселку ЗЯБ и парку Прибрежный кабана
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В администрации Набережных Челнов сообщили, что на протяжении нескольких дней по городу гулял кабан. Жители встречали животное в парке Прибрежном, а также в поселке ЗЯБ. Представители городской службы по отлову домашних животных занимались отловом кабана. В результате, они завершились успешно.

Кабана удалось поймать. Сейчас животное проверяют на наличие бешенства, а также смотрят его общее состояние. После этого кабан будет выпущен на волю в лес. На данный момент кабан чувствует себя хорошо.

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