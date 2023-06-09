Сейчас чувствует себя хорошо: в Челнах поймали гуляющего по городу кабана

В Челнах поймали разгуливавшего по поселку ЗЯБ и парку Прибрежный кабана

В администрации Набережных Челнов сообщили, что на протяжении нескольких дней по городу гулял кабан. Жители встречали животное в парке Прибрежном, а также в поселке ЗЯБ. Представители городской службы по отлову домашних животных занимались отловом кабана. В результате, они завершились успешно.

Кабана удалось поймать. Сейчас животное проверяют на наличие бешенства, а также смотрят его общее состояние. После этого кабан будет выпущен на волю в лес. На данный момент кабан чувствует себя хорошо.