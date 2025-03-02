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Сегодня в Казани продолжится Чемпионат России по лыжным гонкам

Сегодня в казанском поселке Мирный продолжится ...

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

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Сегодня в казанском поселке Мирный продолжится Чемпионат России по лыжным гонкам. Соревнования стартуют в 11:00 по московскому времени, и спортсмены побегут в смешанной эстафете.

Накануне состоялись первые гонки чемпионата в дисциплине скиатлон на дистанции 10+10 км. Среди женщин победу одержала представительница Татарстана Наталья Терентьева (54:20.0), второе место заняла ее землячка Дарья Непряева (54:28.8), а бронза досталась Алине Пеклецовой из Вологодской области (54:25.4).

У мужчин первым к финишу пришел лыжник из Татарстана Александр Большунов (46:30.2), вторым стал Илья Семиков из Республики Коми (46:37.9), третьим – Павел Соловьев из Красноярского края (46:51.0). Еще один представитель Татарстана Савелий Коростелев показал пятый результат (46:52.8).

Соревнования в Казани продлятся до 9 марта.

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