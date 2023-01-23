Сегодня Татарстан простится с танкистом Командовым, погибшим в боях в зоне СВО на Украине
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Сегодня в селе Большое Шемякино Тетюшского района Республики Татарстан пройдет церемония прощания с Геннадием Командовым. Танкист, старший лейтенант, погиб героически в ходе боев в зоне спецоперации на Украине. Место и обстоятельства гибели не сообщаются.
Геннадий - выпускник Казанского танкового училища, в зоне СВО он командовал танковой ротой. Траурная церемония пройдет в родном селе офицера, пишет "Казанский репортер".