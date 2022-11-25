«Сдохнет – похороню, на могилку будешь ходить»: в Казани возбудили дело против матери, издевавшейся над дочкой на камеру
Фото: Mash Iptash
В Казани возбудили уголовное дело против женщины, которая издевалась над маленькой дочкой и снимала это на камеру, чтобы отправить гражданскому супругу.
Женщина сняла ролик, чтобы досадить отцу девочки. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Следкома.
"В ходе мониторинга СМИ выявлена видеозапись и сообщение, согласно которым в городе Казани женщина избила полуторагодовалую дочь и выставила ее на балкон", – уточняют следователи.
Сотрудники СК возбудили дело по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Истязание".
Девочка в больнице № 18. Правоохранители проводят следственные действия для установления обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.
Канал Mash Iptash сообщает, что 34-летняя Евгения имеет троих детей.
"Жесть на кадрах — попытка стрясти финансы с бывшего сожителя и отца ребёнка", - говорится в сообщении.