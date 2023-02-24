«Счет жизни шел на секунды»: жительница Казани рассказала, как выжила во время землетрясения в Турции

Во время землетрясения в Турции фотограф Йолдыз Гараева была в гостях в известном турецком городе Газиантеп и стала очевидицей случившегося

Февраль 2023 года для сотен тысяч жителей Турции выдался не менее сложным, чем пандемия: местных жителей настигла природная стихия в виде мощного землетрясения. Катастрофа произошла 6 февраля в провинции Кахраманмараш. Магнитуда землетрясения составила 7,7. При этом подземные толчки и сотни афтершоков ощущались в 10 провинциях страны, а также в Сирии. В дальнейшем подземные толчки повторялись. В Турции была объявлена операция по спасению потерпевших и эвакуации местных жителей. Президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что поиски продолжаться до тех пор, пока не будет спасен последний выживший.

Во время данной природной аномалии на месте находились и россияне, в частности, жительница Казани. Фотограф Йолдыз Гараева была в гостях в известном турецком городе Газиантеп и стала очевидицей случившегося. О том, что именно происходило в тот ужасный день, как девушка возвращалась домой и как переживает посттравматический синдром.

«Мы находились в часе езды от эпицентра, но нам повезло»

В то кошмарное утро Йолдыз гостила у родственников ее друга: это была не стандартная поездка в Стамбул, в этот раз ей показывали гастрономическую столицу Турции. Однако внезапно все начало трясти…

«Мы проснулись в районе 4 утра от сильных толчков - наши кровати начало сильно трясти. В комнате с полок шкафа начали падать предметы один за другим. Спросонья сложно сразу понять, что происходит. Осознание надвигающейся опасности пришло, наверное, только после полной эвакуации из дома», - вспоминает Йолдыз.

Жительнице Казани, ее друзьям и знакомым повезло: несмотря на толчки, многоэтажное здание, в котором они находились, устояло.

«Я считаю, что нам повезло. Мы находились в часах езды от эпицентра. Но ни наш высокоэтажный дом, ни здания в нашем районе не рухнули», - утверждает она.

«В панике сели в машину и уехали, куда глаза глядят»

По словам фотографа из Казани, первой ее реакцией было непонимание, затем – отрицание.

«В Татарстане возможность землетрясения маловероятна, поэтому первой моей мыслью было: «Землетрясение? Сейчас? Да, ну, не может быть! Сейчас все успокоится, и мы снова ляжем спать», - признается Йолдыз Гараева.

Фото: donbasstoday.ru

Однако это было лишь началом кошмара. Все в помещении поддались панике, но поспешили эвакуироваться. Семья, у которой гостила Йолдыз, села вместе с ней в машину и отправилась, куда глаза глядят. Они старались держаться подальше от высоток. Через пару часов получили новости, что толчки ожидаются снова. Турки – очень гостеприимный и отзывчивый народ, отмечает Йолдыз, поэтому переждать катастрофу им предложили друзья семьи за городом. Такая помощь была очень кстати.

«Мы не спали, были на ногах с 4 утра, очень устали. Приехали в частный дом: нас накормили, дали время отдохнуть. Через пару часов, несмотря на предупреждение властей, мы снова вернулись в свои квартиры. Ближе к полудню снова проснулись от новых толчков, собрались и уехали в тот же частный дом, где задержались уже на неделю. Это было самое безопасное место на тот момент. С первыми толчками так сделали большинство местных жителей, у кого была возможность уехать в свои летние дома или в другие города», - объяснила очевидица.

«Люди просто пытаются выжить»

Из пострадавших от землетрясения районов Турции было эвакуировано более 430 000 человек. В Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что данное стихийное бедствие в Турции и Сирии стало самым сильным, которое регион видел за последнее столетие. Согласно последним данным, оно унесло жизни более 43 тысяч человек. При этом 26 миллионов человек в обеих странах нуждаются в гуманитарной помощи.

Подобного явления жители Турции, действительно, за свою жизнь не видели ни разу. Сравнимое по мощности землетрясение случалось в местности в далеком 1939 году. После этого аномалия хоть и случалась, но ее магнитуда составляла 4-5 баллов: граждане даже не выходили из своих домов.

«Думаю, в подобных стрессовых ситуациях, когда счет жизни идет на секунды, первым делом идет действие. Понимание и полноценная реакция приходит после окончания данного испытания. Сейчас люди просто пытаются выжить и способствуют спасению близких», - отмечает Йолдыз.

Фото: donbasstoday.ru

Хотя в Турции землетрясения случаются периодически, население к ним непривыкшее – многие не знали, что делать в такой ситуации.

«Судя по тому, что я видела, о первичных действиях при землетрясениях местные жители не были осведомлены. Во всяком случае, они не живут в ожидании такого, точно. Я и сама только спустя несколько дней узнала, как лучше действовать при таких случаях, чтобы уцелеть: посмотрела видео, которые публикуют спасатели в интернете», - призналась жительница Казани.

«Часть жителей сейчас без крыши над головой, парки города забиты шатрами, мало что работает»

По словам Йолдыз, на данный момент ее близкие уже вернулись в свою квартиру после проведенного контроля по всему дому. В скором времени должны вернуть газ и отопление, но вода в кранах до сих пор грязная. Девушка заявила, что семье, с которой она была, повезло намного больше, чем огромному количеству других местных жителей.

«Часть граждан сейчас находится без крыши над головой, а местные парки забиты шатрами, где ютятся пострадавшие, разводя костры, чтобы греться. Магазины, заведения и другие учреждения - все закрыто. Город будто вымер после апокалипсиса. Единственное, что работает - заправки, с полок которых сметают все необходимые продукты в считанные минуты», - поделилась девушка.

Все это время у людей не было возможности даже помыться, поддерживать гигиену, что может увеличить риск вспышек инфекционных заболеваний. Помимо этого, в пострадавших районах появилось огромное количество мародеров. Большая часть населения осталась без работы и без денег. Данная ситуация точно не пройдёт без неприятных последствий для экономики и политики Турции, утверждает Йолдыз.

Фото: donbasstoday.ru

Сама жительница Казани ухватила последний билет в автобус в один из маленьких городков, оттуда добралась до Стамбула, затем смогла прилететь на родину. Сейчас Йолдыз Гараева борется со слабой формой ПТСР.

«Даже после того, как я вернулась в Россию после пережитого, я до сих пор продолжаю просыпаться от кошмаров, с ощущением, что меня трясет. Как и во время происходящего, так и сейчас со мной на связи каждый день психолог, который помогает мне проживать ситуацию. Без посторонней, желательно профессиональной помощи при таком стрессе одному не справиться», - заключила она.

Вечером 20 февраля в Турции зафиксировали два новых землетрясения. Они произошли в провинции Хатай. Из-за толчков снова разрушились здания и погибли люди. Поисково-спасательные отряды продолжают свою работу.