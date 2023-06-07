Сцепились у торгового комплекса: в Казани произошла массовая драка с участием иностранцев

Бастрыкин заинтересовался массовой дракой иностранцев в Казани в июне 2023 года

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Липскому В. А. доложить, как проводится расследование массовой драки с участием иностранцев, которая произошла в Казани в прошедшую субботу.

Напомним, происшествие имело место 3 июня, возле одного из торговых комплексов в Приволжском районе Казани. Как сообщает пресс-служба СУ СК, по предварительным данным, причина случившегося - дорожный конфликт. По факту случившегося следственным управлением СК России по республике было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ, предполагающей хулиганство.