В Казани электромонтажник выиграл в лотерею более миллиона рублей

Татарстан признан одним из самых "везучих" регионов РФ, жители которого чаще других выигрывают в лотерею.

Только за прошлый год сыгравшие в лотереи "Столото" татарстанцы купили 3 699 317 лотерейных билетиков, которые стали выигрышными. Совокупный выигрыш по ним составил 887 090 765 рублей.

22 татарстанца в прошлом году сорвали крупный куш - 10 человек выиграли от 500 тысяч до миллиона, а 12 человек стали лотерейными миллионерами.

Не менее удачен и текущий год. Так, в ряды миллионеров попал казанский электромонтажник Антон Микушкин. Он работал в огороде, когда узнал, что стал победителем.

Выигрыш казанца в "Русском лото" составил 1 272 727 рублей.

"Смотрю — цифр много в сумме. Даже позвал жену: "Ну-ка, посмотри, у меня кажется в глазах рябит". А она в ответ спокойным голосом: "Классно, ты выиграл более миллиона", — рассказал Антон.

На что он собирается потратить деньги, Антон решил оставить в тайне.

