Сбросила наездницу: в Татарстане девушка упала с лошади и попала под колеса КАМАЗа
Фото: телеграм-канал «ВТП | ВТатарстанеПоймут»
В Тукаевском районе Татарстана из-за лошади произошла трагедия. Животное скинуло с себя наездницу, ту переехал грузовик, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Nation TV.
Известно, что девушка направлялась верхом на лошади в сторону деревни Новые Сарайлы. Внезапно животное испугалось от большегруза, который появился на дороге, и поднялось на дыбы.
Наездница свалилась на землю и угодила прямо под колеса КАМАЗа - она не выжила.