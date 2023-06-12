Сбросила наездницу: в Татарстане девушка упала с лошади и попала под колеса КАМАЗа

На автодороге лошадь сбросила с себя девушку прямо под колеса грузовика

В Тукаевском районе Татарстана из-за лошади произошла трагедия. Животное скинуло с себя наездницу, ту переехал грузовик, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Nation TV.

Известно, что девушка направлялась верхом на лошади в сторону деревни Новые Сарайлы. Внезапно животное испугалось от большегруза, который появился на дороге, и поднялось на дыбы.

Наездница свалилась на землю и угодила прямо под колеса КАМАЗа - она не выжила.