Сбор всех документов занимается меньше суток: в Казани открыли центр приема контрактников «Батыр»

В Казани открыли работающий по принципу «одного окна» центр приема контрактников «Батыр»

В Казани был открыт первый в Татарстане центр по приему на контрактную службу "Батыр". Он работает по принципу "одного окна", сообщает Татар-Информ. Он расположился на Воровского, 25. Центр позволяет сэкономить время при сборе необходимых документов и медицинских справок.

Сам контракт с Минобороны РФ заключается в военном комиссариате, однако перед этим человек должен пройти комиссию и получить все необходимые справки о состоянии здоровья.

Мужчины, которые хотели бы поступить на военную службу, не раз отмечали, что сбор документов - весьма длительный процесс, который может занимать не только недели, но и несколько месяцев. В связи с этим и было принято решение открыть центр "Батыр", который принимает людей по принципу "единого окна".

Прохождение комиссии, в среднем, занимает около 1,5 часа. Ждать результаты анализов нет необходимости, так как они поступят сразу в центр. Сбор всех документов при таком раскладе занимает меньше суток.