Сбивший и бросивший на дороге бабушку с внуком иностранец в Казани будет выдворен из России

В Казани суд принял решение выдворить из РФ иностранца, который на улице Бигичева сбил бабушку и внука и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Советский районный суд признал виновным 32-летнего мужчину не только в ДТП, но и нарушении миграционного законодательства. Его лишат прав на 1,5 года, оштрафуют и выдворят за пределы России в принудительном порядке.

Напомним, что резонансная история произошла накануне. ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Нашли водителя в тот же день.

Бабушка с внуком остались живы, но получили различные травмы.

