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Сбер совершенствует опыт взаимодействия с клиентами

Сбер совершенствует опыт взаимодействия с клиентами

Фото предоставлено пресс-службой Сбера

Сбербанк сегодня – это не только место получения финансовых услуг. На территории Волго-Вятского банка Сбербанка* открываются офисы нового формата – пространства, в которых комфортно почитать книгу за чашечкой кофе, познакомиться с последними цифровыми разработками, поработать за ноутбуком. Всё это – пока оформляется необходимая банковская услуга.

В Нижнем Новгороде офис Сбера нового формата расположился на центральной городской улице – Большой Покровской. Здесь можно протестировать умные устройства, мультимедийный сервис Okko и многое другое из того, что раньше было невозможно в обычном банковском офисе. В офисе установлены обновленные терминалы самообслуживания, которые сочетают в себе современный дизайн, материалы, технологии и интуитивно понятную эргономику. В находящейся прямо в новом пространстве кофейне можно провести дружескую встречу или просто отдохнуть от городского шума, взяв книгу в расположившейся здесь же библиотеке. В ней собраны издания с темами на любой вкус: развитие, креатив, искусственный интеллект, цифровизация.

Офис Сбера нового формата на ул. Большой Покровской, Нижний Новгород

«Сбер у дома» на ул. Мостовицкой в Кирове предлагает клиентам решения для самых разнообразных задач: распечатать и перевести на и с 90 языков документы, подключиться к Wi-Fi и поработать с ноутбуком в лаундж-зоне за чашечкой кофе, отправить посылку, а также решить другие задачи по пути домой. Офис работает с 09.00 до 21.00 ежедневно, без перерыва.

В Казани во второй половине 2022 года открылся первый в России офис, специализирующийся на предоставлении услуг по принципам исламского финансирования. Отделение обслуживает как розничных, так и корпоративных клиентов. На банковской полке представлены продукты партнёрского финансирования: мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платёжные и текущие счета, а также расчётно-кассовое обслуживание и другие. Помимо этого, в офисе можно выпить кофе, чай, а также воду «Зам-Зам» из священного источника. Рядом с кофейней расположен специализированный магазин с сувенирной продукцией с символикой Сбера. Внутри зала гость может приобрести монеты в подарок, а также погрузиться в историю Казани возле стенда «Музей Ислама в России».

Офис партнерского финансирования на ул. Большой Красной, Казань

Сервис Сбера с доставкой на дом – это про услугу «Выездной менеджер», которая доступна каждому клиенту Сбербанка. То есть по сути, офисом Сбера может стать любая удобная локация для встречи с сотрудником.

Чтобы назначить встречу, достаточно позвонить по номеру 900 и сказать: «Персональный мобильный менеджер». Клиента соединят с сотрудником банка для уточнения деталей — времени и места встречи. Сотрудник приедет в назначенное время, ответит на вопросы по продуктам и сервисам Сбера, поможет их оформить, а также разобраться в нюансах использования цифровых сервисов. Выездные консультации сотрудников банка бесплатны и особенно удобны для тех, кому некогда выбраться в офис из-за плотного рабочего графика или имеются физические ограничения.

Петр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Наша главная ежедневная задача – помогать нашим клиентам в решении абсолютно разных задач, совершенствовать их опыт взаимодействия с банком, работая над собственной эффективностью, инновационностью, полезностью и удобством для всех, кто приходит в Сбер. Мы не останавливаемся на классических форматах обслуживания и постоянно разрабатываем новые форматы банковских пространств, сервисов и услуг. Рады быть рядом!»

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

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