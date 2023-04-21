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Самый старый дом в Казани продан за 22 миллиона рублей

Самый старый дом в Казани продали за 22 миллиона рублей
Самый старый дом в Казани продан за 22 миллиона рублей

Фото: открытые источники

В Казани продан самый старый дом. Он был построен в конце XVII — начале XVIII веков.

Продавали историческое здание с муниципальных торгов.

Дом № 4 по улице Старая входит в реестр объектов культурного наследия. На него претендовали 10 покупаталей. Причем, выкупить старинный казанский дом хотели как компании, так и частные лица.

В итоге покупателем стало ООО "Стройгрупп-В", цена сделки составила 22 миллиона рублей.
Отмечается, что площадь дома - почти 264 квадратных метра, к нему прилагается участок в 1,1 тысячи квадратных метров.

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