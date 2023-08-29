Самый благоприятный сезон: в поликлиники Казани поступили вакцины от гриппа

В поликлиники Казани поступили вакцины от гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри»

В поликлиники Казани были доставлены вакцины от гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Отмечается, что препараты подходят как взрослым, так и детям.

«Совигрипп» является инактивированной вакциной для профилактики гриппа. Ею могут прививаться взрослые. «Ультрикс Квадри» - гриппозная четырехвалентная инактивированная вакцина, которая подходит детям с шести месяцев, беременным женщинам во втором и третьем триместрах.

По рекомендации ВОЗ, в состав противогриппозных вакцин на сезон по гриппу 2023-2024 для Северного полушария в состав вакцины «Ультрикс Квадри» вошли штаммы: вируса A (H1N1 и H3N2), вируса B (линии B/Victoria и B/Yamagata).

Напомним, что вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от гриппа и его возможных осложнений. Конец лета и начало осени - самый благоприятный период для прививки.