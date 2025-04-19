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Самолеты из Египта прибудут в Казань с серьезным опозданием

Проблемы затронули и направление из Трабзона

Екатерина Елисеева

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В Казани зафиксированы серьёзные задержки рейсов авиакомпании AlMasria Universal Airlines. По данным онлайн-табло местного аэропорта, речь идет о рейсах из Шарм-эш-Шейха и Трабзона, отклонения от графика составляют от шести до двенадцати с лишним часов.

Так, самолет рейса UJ 737 из Шарм-эш-Шейха должен был прибыть в 04:00, но теперь его ожидают только к 16:25 — почти 12,5 часов опоздания. Ещё один рейс из Египта, UJ 7371, изначально планировался на 09:50, но его прибытие перенесли на 16:30.

Не обошлось без сбоев и на вылет: рейс UJ 7381 из Казани в Шарм-эш-Шейх должен был отправиться в 11:00, но вылет перенесли на 17:30. Таким образом, задержка составила 6,5 часов. Причины изменений в расписании пока не раскрываются.

Проблемы затронули и направление из Трабзона. Самолет из Турции ожидали в Казани в 09:50, но теперь прилёт ожидается в 16:30. Обратный рейс также был перенесён — с 11:00 на 17:30. Все указанные направления обслуживаются тем же перевозчиком, пишет «БИЗНЕС Online».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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