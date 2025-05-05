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· 16+ · Анастасия Шарова

Самолет, летевший из Китая в Казань, экстренно приземлился в Красноярске

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Пассажирский самолет, выполнявший рейс из китайского города Санья в Казань, совершил вынужденную посадку в Красноярске. Причиной стала экстренная медицинская ситуация на борту — у одного из пассажиров произошёл сердечный приступ. Об этом свидетельствуют данные с портала Flightradar24.

По расписанию самолет должен был приземлиться в Казани в 13:20, но из-за инцидента прибытие задержалось до 15:40. Это повлияло и на обратный рейс: вылет в Китай сдвинулся почти на час — с 17:35 на 18:25.

Авиаперевозчик не уточняет состояние пассажира, которому стало плохо, но экстренная посадка была необходима для его спасения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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