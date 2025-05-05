Самолет, летевший из Китая в Казань, экстренно приземлился в Красноярске

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из китайского города Санья в Казань, совершил вынужденную посадку в Красноярске. Причиной стала экстренная медицинская ситуация на борту — у одного из пассажиров произошёл сердечный приступ. Об этом свидетельствуют данные с портала Flightradar24.

По расписанию самолет должен был приземлиться в Казани в 13:20, но из-за инцидента прибытие задержалось до 15:40. Это повлияло и на обратный рейс: вылет в Китай сдвинулся почти на час — с 17:35 на 18:25.

Авиаперевозчик не уточняет состояние пассажира, которому стало плохо, но экстренная посадка была необходима для его спасения.