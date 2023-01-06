Самолет компании Red Wings с 87 пассажирами вынужденно сел в Казани 6 января

Самолет авиакомпании Red Wings совершил 6 января вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за проблем с шасси.

Как сообщают "Известия", после взлета у самолета не убрались шасси.

По данным «Известий», после взлета у воздушного судна не убрались шасси. В связи с этим командир авиарейса принял решение о вынужденной посадке. Самолет приземлился успешно.

Известно, что на борту находилось 87 пассажиров. Никто из них не пострадал.