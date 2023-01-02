Самолет Казань-Сочи экстренно посадили в Волгограде из-за запаха горелой проводки
Фото: travelask.ru
В аэропорту Волгограда экстренно посадили борт, следовавший по маршруту Казань — Сочи. В небе над Ростовской областью командир экипажа принял решение уходить на аэродром в Волгоградской области.
"При выполнении полета по маршруту командир воздушного судна доложил о запахе горелой проводки в хвосте салона и решении следовать на незапланированный аэродром Волгоград", — сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Уточняется, что после проверки факт задымления не подтвердился и командир принял решение следовать в аэродром назначения - в Сочи.
Происшествие зафиксирован на борту самолета Boeing-738, следовавшего рейсом PBD338 из Казани в Сочи. Авиасудно эксплуатируется авиакомпанией "Победа".