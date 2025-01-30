Самой дорогой улицей в РФ стал проспект Ямашева в Казани

Проспект Ямашева в Казани стал лидером среди самых дорогих торговых улиц России за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании SRG.

Максимальная арендная ставка на этой улице достигла 41,2 тысячи рублей за квадратный метр в год (без НДС). На втором месте оказалась улица Одесская в Краснодаре, где аренда составляет 32,5 тысячи рублей за «квадрат», а третью позицию заняла площадь Свободы в Нижнем Новгороде с показателем 31 тысяча рублей в год.

В топ-10 самых дорогих торговых улиц также вошли Красный проспект (Новосибирск), проспект Ленина (Екатеринбург), улица Республики (Тюмень), Большая Садовая (Ростов-на-Дону), проспект Карла Маркса (Омск), улица Цюрупы (Уфа) и проспект Ленина (Кемерово).

Стоит отметить, что в 2023 и 2024 годах проспект Ямашева уже признавали самой дорогой торговой улицей среди российских регионов. Однако летом 2023 года этот статус временно перешёл к улице Пушкина в Казани, где аренда достигала 37,6 тысячи рублей за квадратный метр в год.