Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Самой дорогой улицей в РФ стал проспект Ямашева в Казани

В топ-10 самых дорогих торговых улиц также вошл...

Яндекс.Карты/Сагдеев Дмитрий

Подписаться в Telegram

Проспект Ямашева в Казани стал лидером среди самых дорогих торговых улиц России за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании SRG.

Максимальная арендная ставка на этой улице достигла 41,2 тысячи рублей за квадратный метр в год (без НДС). На втором месте оказалась улица Одесская в Краснодаре, где аренда составляет 32,5 тысячи рублей за «квадрат», а третью позицию заняла площадь Свободы в Нижнем Новгороде с показателем 31 тысяча рублей в год.

В топ-10 самых дорогих торговых улиц также вошли Красный проспект (Новосибирск), проспект Ленина (Екатеринбург), улица Республики (Тюмень), Большая Садовая (Ростов-на-Дону), проспект Карла Маркса (Омск), улица Цюрупы (Уфа) и проспект Ленина (Кемерово).

Стоит отметить, что в 2023 и 2024 годах проспект Ямашева уже признавали самой дорогой торговой улицей среди российских регионов. Однако летом 2023 года этот статус временно перешёл к улице Пушкина в Казани, где аренда достигала 37,6 тысячи рублей за квадратный метр в год.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

12 часов назад

Приближается пик активности Солнца: чем это грозит человечеству

Интересное в Казани

час назад

Один раз в день – это запор? Хирург-проктолог из Казани отвечает на деликатные вопросы, которые вы стесняетесь задавать

средство эффективное от тараканов

Не у нас

день назад

В Крыму у 14-летнего подростка вырос хвост после удаления кисты на копчике

Новости России

3 дня назад

Находят хобби и раскрывают душу

экзамен на статус адвоката в Санкт-Петербурге

Не у нас

4 часа назад

В США самолëт упал в воду при заходе на посадку

Не у нас

день назад

В Африке выявили загадочные руины: ученые ведут исследование древнего города

Не у нас

13 часов назад

9-летний казахский вундеркинд разработал действующую модель АЭС

Не у нас

день назад

В «Газпроме» хотят повысить цены на газ для населения

Не у нас

15 часов назад

Настоящий апокалипсис: Землю накроет мощнейшая магнитная буря уже летом 2025 года
Новости Казани
день назад

Эксперт КФУ Михаил Абрамский ответил, безопасна ли «оплата по лицу»

На фоне роста популярности дипфейков проблема у...

Не у нас

13 минут назад

Российские фигуристы были на борту разбившегося пассажирского самолёта в США

Новости Казани

58 минут назад

Самой дорогой улицей в РФ стал проспект Ямашева в Казани

Новости Татарстана

час назад

По делу Шурале и Су Анасы 29 января прошли заседания антимонопольной комиссии

Новости Татарстана

час назад

В Нурлате и Нижнекамске закрылись 2 магазина «Светофор»
Стало известно, кто получает заработную плату 1...
Новости Татарстана
3 часа назад

Стало известно, кто получает заработную плату 160 000 рублей в Челнах

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане 30 января ожидаются туман и мокрый снег

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане был поддержан запрет на продажу детям газовых зажигалок

Не у нас

12 часов назад

Yle: на финский берег выбросило большое количество мертвой рыбы
“На УЗИ можно было попасть только по знакомству...
Интересное в Казани
5 дней назад

“На УЗИ можно было попасть только по знакомству”: как в годы тотального дефицита в Казани открылась первая частная клиника