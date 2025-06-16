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Самат Мавлитов назначен главным ветеринарным врачом Казани

Ильсур Метшин представил нового главного ветери...

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Главным ветеринарным врачом ГБУ «Государственное ветеринарное объединение г. Казани» стал Самат Мавлитов. На утреннем совещании в исполкоме города его представил мэр Казани Ильсур Метшин. Ранее эту должность занимал Тимур Галеев, который в апреле был назначен начальником главного управления ветеринарии правительства Татарстана. На новом посту он заменил Алмаза Хисамутдинова, возглавившего Арский район.

Мэр города отметил, что Мавлитов имеет большой опыт в ветеринарии и руководящей работе. Самат Мавлитов, родившийся в Казани в 1974 году, окончил Казанскую государственную академию ветеринарной медицины в 1997 году. В своей карьере он работал ветеринаром в разных агрокомпаниях, а также занимал руководящие должности в нескольких организациях, включая ООО «Сельскохозяйственный кооператив „Каратун“», ООО «СХП „Бурундуки“», и ГБУ «Дрожжановское госветобъединение». С 2022 года он занимал должность заместителя генерального директора по животноводству в АО «Агросила».

Источник: БИЗНЕС Online

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