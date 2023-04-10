Самарский предприниматель Швидак сбежал из суда в Казани

Самарский предприниматель Александр Швидак попытался бежать от суда в Казани. Дело бизнесмена рассматривает Московский районный суд столицы Татарстана.

По данным, размещенным на сайте суда, мужчина не являлся на заседания с 6 февраля.

Четыре раза процессы откладывали по болезни подсудимого, в потом - без уточнения причин. После очередной неявки посудимого судья постановили, что подсудимый скрывается от правосудия.

По данным 63.RU, защита самарского бизнесмена говорится, что он болен - у него гипертонические кризы, и его организм не выдерживает судебных стрессов.

По словам адвокатов, они будут опротестовывать решение суда о сокрытии от правосудия.

