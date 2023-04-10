Самарский предприниматель Швидак сбежал из суда в Казани

Самарский бизнесмен Швидак сбежал из суда в Казани
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Самарский предприниматель Александр Швидак попытался бежать от суда в Казани. Дело бизнесмена рассматривает Московский районный суд столицы Татарстана.
По данным, размещенным на сайте суда, мужчина не являлся на заседания с 6 февраля.
Четыре раза процессы откладывали по болезни подсудимого, в потом - без уточнения причин. После очередной неявки посудимого судья постановили, что подсудимый скрывается от правосудия.
По данным 63.RU, защита самарского бизнесмена говорится, что он болен - у него гипертонические кризы, и его организм не выдерживает судебных стрессов.
По словам адвокатов, они будут опротестовывать решение суда о сокрытии от правосудия.