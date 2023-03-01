"Сам министр выглядит как шутка": Ксения Собчак жестко прошлась по главе Минпромторга Татарстана Олегу Коробченко
Фото: tvcenter.ru
Скандальная журналистка Ксения Собчак в личном телеграм-канале опубликовала маленький фрагмент из выступления министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко, посчитав его невероятно смешным.
В этот фрагменте Коробченко предлагает сделать максимум возможного для того, чтобы "армия курьеров, таксистов и доставщиков пиццы" отправилась работать на заводы, получая достойную профессию и зарплату.
"Здесь должна быть какая-то шутка, но зачем, если министр сам выглядит как шутка", - написала Собчак.
Олег Коробченко на критическое замечание пока не реагировал.