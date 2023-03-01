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"Сам министр выглядит как шутка": Ксения Собчак жестко прошлась по главе Минпромторга Татарстана Олегу Коробченко

Журналистка Собчак высмеяла главу Минпромторга Татарстана Олега Коробченко
"Сам министр выглядит как шутка": Ксения Собчак жестко прошлась по главе Минпромторга Татарстана Олегу Коробченко

Фото: tvcenter.ru

Скандальная журналистка Ксения Собчак в личном телеграм-канале опубликовала маленький фрагмент из выступления министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко, посчитав его невероятно смешным.

В этот фрагменте Коробченко предлагает сделать максимум возможного для того, чтобы "армия курьеров, таксистов и доставщиков пиццы" отправилась работать на заводы, получая достойную профессию и зарплату.

"Здесь должна быть какая-то шутка, но зачем, если министр сам выглядит как шутка", - написала Собчак.

Олег Коробченко на критическое замечание пока не реагировал.

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