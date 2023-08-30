С уважением называли старейшиной: в Казани появилась мемориальная доска в честь Анвара Багаутдинова

Мемориальная доска в честь Анвара Багаутдинова была установлена в Казани

В Казани была открыта мемориальная доска в честь экс-председателя президиума Верховного Совета Татарской АССР и бывшего зампреда президиума Верховного Совета РСФСР Анвара Багаутдинова. В церемонии принимали участие глава Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, Руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров, а также родные Анвара Багаутдинова.

Раис РТ поздравил присутствующих с Днем республики и отметил, что Анвар Багаутдинов - выдающийся человек, который оставил глубокий след в истории не только Татарстана, но и всей России.

Как заявил Рустам Минниханов, благодаря профессионализму, мудрости и политическому таланту сослуживцы с уважением называли Анвара Бадретдиновича старейшиной. Мемориальная доска появилась на фасаде дома на улице Маяковского, 19. Здесь Анвар Багаутдинов проживал с 1984 по 2002 годы, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.