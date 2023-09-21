Новости Казани
· Полина Модестова

С проблемой столкнулись десятки тысяч: жители Казани пожаловались на отсутствие посылок, отправленных через СДЭК

Жители Казани пожаловались на отсутствие отправленных через СДЭК посылок
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Один из жителей Казани пожаловался на отсутствие посылки, которая должна была прийти ему через компанию «СДЭК», сообщает Inkazan. Со слов пострадавшего покупателя, посылка была ему отправлена из Наро-Фоминска еще 7 сентября. В сообщении было указано, что приблизительная дата доставки в Казань - 11 сентября, однако на данный момент посылка еще в пути.

Товар из Подмосковья отправился в логистический центр в Москве. Позже посылка была перенаправлена в Нижний Новгород, куда прибыла лишь 15 сентября. Сроки, когда она дойдет до получателя, не уточняются.

Как удалось выяснить изданию, это не единственный случай - с такой же проблемой столкнулись десятки тысяч клиентов по всей стране. Пользователи в социальных сетях, а также авторы петиций на сайте change.org, сообщают, что задержки происходят из-за переезда сортировочного центра «СДЭКа» в Москве.

При этом, передислокация началась еще в июле 2023 года, но в середине сентября переезд все еще продолжался.

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