С проблемой столкнулись десятки тысяч: жители Казани пожаловались на отсутствие посылок, отправленных через СДЭК

Жители Казани пожаловались на отсутствие отправленных через СДЭК посылок

Один из жителей Казани пожаловался на отсутствие посылки, которая должна была прийти ему через компанию «СДЭК», сообщает Inkazan. Со слов пострадавшего покупателя, посылка была ему отправлена из Наро-Фоминска еще 7 сентября. В сообщении было указано, что приблизительная дата доставки в Казань - 11 сентября, однако на данный момент посылка еще в пути.

Товар из Подмосковья отправился в логистический центр в Москве. Позже посылка была перенаправлена в Нижний Новгород, куда прибыла лишь 15 сентября. Сроки, когда она дойдет до получателя, не уточняются.

Как удалось выяснить изданию, это не единственный случай - с такой же проблемой столкнулись десятки тысяч клиентов по всей стране. Пользователи в социальных сетях, а также авторы петиций на сайте change.org, сообщают, что задержки происходят из-за переезда сортировочного центра «СДЭКа» в Москве.

При этом, передислокация началась еще в июле 2023 года, но в середине сентября переезд все еще продолжался.