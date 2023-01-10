С потолка хлынул кипяток: в Казани жители в мороз остались без отопления из-за ошибки застройщика

В Казани жители одного из домов на улице Баки Урманче остались в лютый мороз без отопления из-за ошибки застройщиков. Сначала с потолка хлянул кипяток, потом остановились лифты и пропало отопление, сообщает Telegram-канал "В Казани Поймут".

По данным канала, застройщик провел отопительную трубу самым безответственным образом - через тамбур. Трубы замерзли и финал был предсказуем.

Жильцы остались без тепла на несколько дней. Для выхода из ситуации УК разместила в подъезде тепловые пушки, которые, по задумке, должны были согреть трубы. Однако трубы лопнули, из-за чего в подъезд полился кипяток. Также из-за поднявшегося пара сработала пожарная сигнализация, которая заблокировала двери лифта.