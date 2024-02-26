В Казани вывезли самый большой объем снега с начала 21 века

С начала зимы из Казани было вывезено рекордное количество снега - 1,7 миллионов тонн. Об этом сообщает мэр города Ильсур Метшин.

Он отметил, что несмотря на окончание снегопадов, работы по вывозу снега продолжаются, так как зима еще не закончилась, и еще можно ожидать буранов и метелей.



Для борьбы с последствиями непогоды впервые за последние два года в Казани вводили план «Буран». Этот план действовал с 17 января по 2 февраля. В этот период выпало 49 мм осадков, что превысило месячную норму на 6%. Общее количество выпавшего снега за январь превысило норму на 84%, составив 83,5 мм. Высота снежного покрова достигла 83 см, что значительно выше среднего многолетнего показателя в 50 см.



С 2 по 5 февраля выпало еще 10 мм осадков, что составило 25% от месячной нормы. Снегоплавильные станции работали на пределе своих возможностей, принимая 12 тысяч тонн в день, против нормы в 8 тысяч тонн.Согласно данным Гидрометцентра РТ, сегодня в Казани не ожидаются значительные осадки. Прогнозируется южный ветер со скоростью 5-10 м/с и возможное образование гололедицы на дорогах.