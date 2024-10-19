С начала 2024 года в Казани снизился спрос на ипотеку на 30,5%

В Казани с начала 2024 года спрос на ипотечные кредиты для покупки новостроек упал на 30,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяну Решетникову.

С января по сентябрь 2024 года в крупнейших городах России количество ипотечных сделок на рынке новостроек сократилось в среднем на 50–60%. Наибольшее падение зафиксировано в Москве (-60%), Краснодаре (-49%) и Красноярске (-41%). В Казани спрос упал на 30,5 процента.

Причинами такого снижения стали сокращение доступности льготных ипотечных программ и рост рыночных ставок, которые к октябрю достигли 23 процентов.

Эксперты прогнозируют, что к концу ноября спрос на ипотеку может восстановиться на 5–10 процентов благодаря традиционным акциям и распродажам застройщиков в преддверии новогодних праздников.