С каждым согласуют время: в Казани для пенсионеров пройдут бесплатные фотосессии

Для пенсионеров Казани 26 сентября проведут бесплатную осеннюю фотосессию

В Казани для пенсионеров в преддверии Дня пожилого человека проведут бесплатную осеннюю фотосессию. Место, что будут делать снимки - сквер, расположенный возле администрации Советского района.

Фотосессия будет проводиться 26 сентября. Снимки можно будет сделать вместе с детьми и внуками. Для участия необходима предварительная запись по телефону +7 (843) 223-20-00 (доб. 4563, доб. 4382). Запись ведут в будние дни с 9 до 18 часов.

Фотосессии начнутся в 14:30. С каждым участником предварительно согласуют удобно время.