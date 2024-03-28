С карты Казани пропадет Архитектурный проезд
В Вахитовском районе Казани было принято решение об исключении Архитектурного проезда. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте мэрии. Документ был подписан главой исполнительного комитета Рустемом Гафаровым. В нем содержалось поручение об аннулировании данного элемента улично-дорожной инфраструктуры.
Постановление вступило в силу с момента публикации, то есть с 28 марта. Ответственность за контроль над процессом исключения данного проезда из различных реестров была возложена на первого заместителя руководителя исполнительного комитета Азата Нигматзянова.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань
Следующая новость ↓