С аэропорта Казани и Нижнекамска сняты временные ограничения на вылет и посадку

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Меры предосторожности в аэропортах действовали 2,5 часа.

Ограничения в Казани и Нижнекамске вступили в силу в 06:30 по московскому времени.