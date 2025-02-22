С аэропорта Казани и Нижнекамска сняты временные ограничения на вылет и посадку
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В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его словам, ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Меры предосторожности в аэропортах действовали 2,5 часа.
Ограничения в Казани и Нижнекамске вступили в силу в 06:30 по московскому времени.
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