С 31 октября из Казани откроют прямые рейсы в Шри-Ланку

С 31 октября из Казани откроется прямой воздушный рейс в Шри-Ланку, проинформировали в аэропорте столицы Татарстана.

Возить пассажиров по данной полетной программе будет компания Red Wings. Частота рейсов - 1 раз в 10 дней. Во вторник рейс отправился из Казани в 23 часа и прибудет в 9:15. Обратно - в 15:15 с прилетом в 21 час.

По субботам вылет планируется в 21.10 с прибытием в Шри ланку в 7.25. Обратный рейс - в 13.25 с возвращением в Казань в 19.10.

Время в пути составит 8 часов, но в комфортном Boeing 777 пассажиры не будут испытывать неудобств.