С 3 апреля в Казани вырастет стоимость школьных обедов

С 3 апреля 2023 года в Казани вырастет стоимость школьных обедов

С 3 апреля в Казани будет повышена стоимость школьных обедов. Об этом проинформировала мэрия столицы Татарстана.

После весенних каникул, с 3 апреля, стоимость комплексов школьного питания подорожает в среднем на 5-7 рублей. Меню свободного выбора обойдется в 79 рублей, комплексный обед - в 55 рублей, стоимость завтраков и полдников в школьных столовых поднимется до 35 рублей.

В последний раз стоимость школьного питания в Казани поднимали в апреле 2021 года.

