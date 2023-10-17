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С 23 октября 2023 в Казани поменяют расписание двух пригородных поездов

С 23 октября 2023 в Казани поменяют расписание двух пригородных поездов

Фото: социальные сети

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В ОАО "РЖД" проинформировали об изменениях, которые коснутся с 23 октября двух пригородных поездов в Казани.

На время поменяют график движения поездов № 6749 из Казани в Бурундуки и № 6751 в Елхово. Сообщается, что причиной внесения изменений в расписание станут технические основания.

По новому распорядку движения составы будут следовать на участке Зеленый Дол - Ключи. Во временном выражении изменение составит 3 минуты.

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