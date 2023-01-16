С 17 января в центре Казани поменяется схема движения

С 17 января изменится схема движения в центре Казани, об этом проинформировал комитет города по транспорту.

В сообщении говорится об измнения, которые коснутся пересечения улиц Лобачевского и Кремлевской. Тут будет действовать строгий запрет на левый поворот по Лобачевского, двигаясь от улицы Дзержинского в сторону улицы Профсоюзная.

Меры вводятся для увеличения пропускной способности перекрестка. Автомобилистам придется заранее продумывать новый маршрут, чтобы не нарваться на неприятности.