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С 17 января в центре Казани поменяется схема движения

С 17 января в центре Казани поменяется схема движения

Фото: tver.mk.ru

С 17 января изменится схема движения в центре Казани, об этом проинформировал комитет города по транспорту.

В сообщении говорится об измнения, которые коснутся пересечения улиц Лобачевского и Кремлевской. Тут будет действовать строгий запрет на левый поворот по Лобачевского, двигаясь от улицы Дзержинского в сторону улицы Профсоюзная.

Меры вводятся для увеличения пропускной способности перекрестка. Автомобилистам придется заранее продумывать новый маршрут, чтобы не нарваться на неприятности.

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