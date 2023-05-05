С 10 мая в Татарстане увеличивается стоимость проезда автобусами сообщением "Зеленодольск-Казань"

С 10 мая пассажиров автобусных маршрутов "Зеленодольск-Казань" начнут возить по новым тарифам. Проезд подожает со 110 до 125 рублей, сообщает перевозчик - ГК Зеленодольского ПАТП.

"С 10.05.2023 повышается стоимость проезда на маршрутах №104, №104а, №110 и №402. На маршрутах №104, №104а и №110 стоимость проезда составит 125 рублей. На маршруте №402 стоимость проезда составит 75 рублей", – отметили в компании.

Прежней останется цена для тех, кто пользуется проездными билетами "Пригородный" или "Студенческий".

Если пассажир в маршрутках №№ 104 и 104 а оплатить проезд при помощи приложения "Транспортная карта", то от конечной до начальной точки маршрута он сможет ездить по старой цене - 110 рублей.

