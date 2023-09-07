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Рынок станет объектом городского притяжения: в Казани обновят территорию Московского рынка

Московский рынок Казани обновят к лету 2024 года - появится сквер без торговых объектов
Рынок станет объектом городского притяжения: в Казани обновят территорию Московского рынка

Илона Боянова

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В Казани в 2024 году планируют выполнить реконструкцию Московского рынка. Работы будут проводиться поэтапно, начиная с благоустройства площадки, которая находится перед рынком, сообщила заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства исполкома города Анастасия Латыпова.

Собственник рынка также хочет принимать участие в проекте, которые предполагает превращение территории в общественное пространство с зелеными зонами и возможность проведения разных мероприятий.

В итоге работ площадь перед рынком должна преобразоваться в сквер, где не будет торговых объектов. При этом отмечается, что из-за наличия функционирующий торговых объектов на территории, бизнес не будут полностью закрывать - ео скорее перераспределят.

На данный момент проект находится в процессе оформления разрешительной документации. После реконструкции Московский рынок станет объектом городского притяжения.

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