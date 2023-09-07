Рынок станет объектом городского притяжения: в Казани обновят территорию Московского рынка
Илона Боянова
В Казани в 2024 году планируют выполнить реконструкцию Московского рынка. Работы будут проводиться поэтапно, начиная с благоустройства площадки, которая находится перед рынком, сообщила заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства исполкома города Анастасия Латыпова.
Собственник рынка также хочет принимать участие в проекте, которые предполагает превращение территории в общественное пространство с зелеными зонами и возможность проведения разных мероприятий.
В итоге работ площадь перед рынком должна преобразоваться в сквер, где не будет торговых объектов. При этом отмечается, что из-за наличия функционирующий торговых объектов на территории, бизнес не будут полностью закрывать - ео скорее перераспределят.
На данный момент проект находится в процессе оформления разрешительной документации. После реконструкции Московский рынок станет объектом городского притяжения.