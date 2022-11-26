Рыдала в суде: в Казани суд оправил в СИЗО мать, избившую малышку-дочь и снявшую это на телефон в отместку супругу

Московский суд Казани арестовал многодетную Евгению Артюхину — следствие и прокуратура потребовали отправить её в СИЗО. Это ходатайство было удовлетворено. Женщина отправлена за решетку до 25 января.

Сейчас трое её детей в безопасности, пишет Mash Iptash: старший ребёнок у бабушки, двое младших — под присмотром в больнице.

Напомним, что женщина жестоко избила двухлетнюю дочь и выставила ее на балкон, снимая на видео и обещая "похоронить" ее. Кадры предназначались для бывшего сожителя.