Рустам Минниханов заявил, что 418 убежищ в Татарстане не готовы принять людей в случае катастрофы

В Татарстане на данный момент имеется 1 091 защитное сооружение гражданской обороны, из них 673 готовы к приему людей, а 418 - нет. Об этом сообщил президент РТ Рустам Минниханов.

"В связи с проведением Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции необходимо продолжить целенаправленную работу по усилению надзора за исполнением законодательства, регулирующего содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны. В республике в настоящее время имеется существенный фонд [таких] сооружений — 1 091 объект. Из них готово к приему 673", — заявил Минниханов.

Он попросил прокуратуру держать на контроле эту ситуацию.