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Рустам Минниханов устроил разнос чиновникам из-за многочисленных жалоб татарстанцев на отопление

Рустам Минниханов устроил разнос чиновникам из-за многочисленных жалоб татарстанцев на отопление

Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время традиционного субботнего совещания выразил недовольство ситуацией с авариями на тепловых сетях в республике. Он назвал такие ситуации недопустимыми, сообщает пресс-служба правительства.

Минниханов отметил, что татарстанцы продолжают массово жаловаться на проблемы с отоплением. Больше всего обращений приходит из крупных городов: Казани, Челнов и Нижнекамска. Он также напомнил, что в Агрызе с конца 2022 года люди жалуются на перебои с отоплением и горячей водой, а в Азнакаево из-за аварии 186 домов были без отопления.

"Ситуацию оперативно устранили, но тем не менее — это сигнал, надо понимать, что такие вещи недопустимы. На теплосетях должен быть обеспечен порядок, за котельными нужно следить», — заявил он, добавив, что главам районов и минстрою нужно усилить контроль за этим вопросом. Вопросы обеспечения жизнедеятельности — это вопрос номер один", — отметил Минниханов.

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