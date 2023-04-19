Рустам Минниханов встретил медведя и поделился впечатлениями

Рустам Минниханов рассказал, как встретил медведя: "Вышел посмотреть!"
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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов рассказал, как случайно встретил медведя во время ревизии весенних полевых работ. Впечатлениями от встречи глава региона поделился в своем Telegram-канале.
Повезло, что Минниханов был в воздухе, а медведь - на земле. Хищника Раис Татарстана заметил с вертолета, косолапый улепетывал по полю в сторону леса.
"Вылетел посмотреть ход весенне-полевых работ в республике — по дороге встретил медведя!" — написал Минниханов.