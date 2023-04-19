Рустам Минниханов встретил медведя и поделился впечатлениями

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов рассказал, как случайно встретил медведя во время ревизии весенних полевых работ. Впечатлениями от встречи глава региона поделился в своем Telegram-канале.

Повезло, что Минниханов был в воздухе, а медведь - на земле. Хищника Раис Татарстана заметил с вертолета, косолапый улепетывал по полю в сторону леса.