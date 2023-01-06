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Рустам Минниханов принял закон о переименовании президента Татарстана в "раиса"

Рустам Минниханов принял закон о переименовании президента Татарстана в "раиса"

Фото: kazanfirst.ru

Президент РТ Рустам Минниханов принял закон о переименовании должности главы республики: вместо "президента" он будет именоваться "глава-раис Республики Татарстан".

Республиканский закон, вносящий изменения в Конституцию Татарстана, появился на сайте президента РТ.
При этом сам Минниханов сохранит наименование "президент" до окончания срока полномочий. Раисом будет официально именоваться тот, кто станет руководить Татарстаном с 2025 года, когда пройдут выборы на должность главы региона.

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. Предусмотренное ч. 2 ст. 89 Конституции РТ наименование "раис" применяется в отношении должности высшего должностного лица республики, избранного после этой даты.

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