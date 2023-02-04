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Рустам Минниханов поручил усилить работу по содержанию тротуаров зимой

Рустам Минниханов поручил усилить работу по содержанию тротуаров зимой

Фото: realnoevremya.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил руководителям городов и районов республики усилить работы по зимнему содержанию пешеходных зон. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

По его словам, за январь текущего года за медицинской помощью обратились 579 человек, пострадавших из-за ненадлежащего состояния дорожного покрытия пешеходных зон. Из них 298 были с переломами, а еще 281 — с ушибами, уточнил он.

Минниханов напомнил, что только за последнюю неделю в систему "Народный контроль" поступило 1 109 обращений по поводу уборки снега и наледи. Чаще всего сообщения поступали от жителей Казани (755 обращений), Набережных Челнов (173), Альметьевска (29), а также Лаишевского и Спасского районов.

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