Рустам Минниханов перестанет быть Президентом Татарстана и станет раисом в ближайшее время, не дожидаясь истечения срока полномочий

Госсовет Татарстана на заседании в четверг, 26 января, принял в первом чтении пакет поправок в Конституцию республики, предусматривающий, в том числе, лишение избранного главы республики права именоваться президентом, сообщает "Интерфакс".

"После проведения дополнительных консультаций по вопросу, связанному с наименованием высшего должностного лица, было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять новое наименование высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня законопроекта", - сообщил депутатам председатель комитета парламента Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Он напомнил, что принятая в декабре 2022 года поправка в Конституцию Татарстана о переименовании должности высшего должностного лица региона из "президент" в "глава - раис Республики Татарстан", предусматривала переходный период, в соответствии с которым новое наименование будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу, а действующий глава региона продолжит именоваться президентом.

От предварительных прений депутаты отказались.