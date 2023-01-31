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Рустам Минниханов не смог попасть в ТОП-10 глав регионов России по итогам года

Рустам Минниханов не смог попасть в ТОП-10 глав регионов России по итогам года

Фото: kazanreporter.ru

Руководитель Татарстана Рустам Минниханов не смог по итогам 2022 года попасть в ТОП-10 самых медийных глав регионов России. Он занял 12-е место в ТОП-20.
Рейтинг ежегодно составляется "Медиалогией".

Имя Рустама Минниханова встречалось в СМИ в минувшем года 200 тысяч раз, и в этом параметре он заметно уступил главе Чечни Рамзану Кадырову, которого упомянули 3,7 миллиона раз. Ранее Кадыров был третьим, но стал первым за счет того, что регулярно сообщает новости из зоны спецоперации.

Вторым стал мэр Москвы Сергей Собянин, которого журналисты упомянули 1,7 миллиона раз.
В тройке лидеров остался губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Рустам Минниханов упоминался в основном в связи с утратой наименования его должности "президент". Также Минниханова упоминали в связи со строительством Соборной мечети, нефтедобычей и исламским сотрудничеством.

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