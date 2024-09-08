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Рустам Минниханов голосовал на выборах в Госсовет Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов участвовал в...

ИА «Татар - информ»

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Глава Татарстана Рустам Минниханов участвовал в голосовании на выборах депутатов VII созыва Госсовета республики. На избирательный участок он пришел вместе со своей супругой, сообщает пресс-служба.

Рустам Минниханов подчеркнул важность участия граждан в выборах, отметив, что это не только гражданский долг, но и возможность влиять на будущее региона. Он призвал жителей активнее голосовать и делать осознанный выбор, чтобы способствовать развитию Татарстана. В своем обращении к избирателям Глава республики также отметил значимость работы депутатов, которые должны представлять интересы народа и решать важные вопросы жизни региона.

Выборы депутатов парламента Татарстана проходят сегодня, 8 сентября. Пятьдесят депутатов будут избраны по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам.

Центризбирком Татарстана зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия» и «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

В общей сложности на 100 депутатских мест претендуют 397 кандидатов.

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