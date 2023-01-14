РУСАДА признало фигуристку из Казани Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил

Российское агентство РУСАДА признало невиновной российскую фигуристку, уроженку Казани Камилу Валиеву в нарушении антидопинговых правил.

Из-за обвинений в применении запрещенных веществ в адрес Камилы разразился большой скандал на Олимпийских играх в Пекине. Из-за Камилы не состоялась и церемония вручения медалей по итогам командного турнира.

При этом РУСАДА признало факт нарушения, но вины или халатности со стороны Валиевой в случившемся не обнаружило. В связи с этим фигуристка будет лишена золотой награды, завоеванной на чемпионате России в декабре 2021 года. Тогда и была взята положительная допинг-проба.

Сообщается, что всемирная антидопинговая организация WADA подаст апелляцию на данное решение РУСАДА в спортивный арбитражный суд (CAS).

