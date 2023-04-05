В Татарстане лучшим таксистом стала многодетная мать из Казани

В Татарстане подвели итоги конкурса среди таксистов и лучшим представителем данной профессии в регионе стала многодетная мать, жительница Казани Луиза Бадреева.

Она стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший водитель такси в РФ", теперь ей придется защищать честь республики на федеральном уровне.

О Луизе говорят, что "рулит она получше любого мужика". В такси женщина работает 14 лет при общем стаже вождения в 26 лет.

Работа не мешает Луизе растить троих детей.

В 2019 году Бадреева становилась лучшим водителем такси в России.

Нужно отметить, что в программе конкурса были довольно сложные задания, с которыми далеко не все опытные мужчины-таксисты успешно справились: нужно было показать знание ПДД, пройти тесты, показать мастерство на дистанции с маневрами.