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"Рулит получше любого мужика!": в Татарстане лучшим таксистом признали многодетную мать

В Татарстане лучшим таксистом стала многодетная мать из Казани
"Рулит получше любого мужика!": в Татарстане лучшим таксистом признали многодетную мать

Фото: открытые источники

В Татарстане подвели итоги конкурса среди таксистов и лучшим представителем данной профессии в регионе стала многодетная мать, жительница Казани Луиза Бадреева.

Она стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший водитель такси в РФ", теперь ей придется защищать честь республики на федеральном уровне.

О Луизе говорят, что "рулит она получше любого мужика". В такси женщина работает 14 лет при общем стаже вождения в 26 лет.
Работа не мешает Луизе растить троих детей.

В 2019 году Бадреева становилась лучшим водителем такси в России.

Нужно отметить, что в программе конкурса были довольно сложные задания, с которыми далеко не все опытные мужчины-таксисты успешно справились: нужно было показать знание ПДД, пройти тесты, показать мастерство на дистанции с маневрами.

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