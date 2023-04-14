В Казани жители создали петицию в защиту лесопарка на Дубравной от вырубки

Жители Казани создали петицию на Change.org в защиту лесопарка на улице Дубравной. Почти сразу ее подписали 2800 человек.

В петиции горожане обращаются к властям и просят пересмотреть планы застройки, чтобы сохранить лесопарк, не допустить его вырубки и уничтожения.

Отмечается, что данная зона является одним из немногих мест, где в большом городе можно подышать свежим воздухом.

Если лес вырубят, считают авторы, то последствия для казанцев будут необратимыми: нарушится вся экосистема столицы Татарстана, а состояние здоровья казанцев станет заметно хуже.

В мэрии на днях опровергли планы вырубить лес на Дубравной, отметив, что земля является федеральной собственностью, и городские власти не могут ею распоряжаться на свое усмотрение.